Ташкент, 16 июля 2021, 16:00 — REGNUM Нестабильность в Афганистане угрожает сопредельным государствам. Об этом в ходе выступления 16 июля на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Российский министр указал на то, что в последние дни ситуация в Афганистане стремительно деградирует.
Лавров подчеркнул, что Россия хотела бы оказать содействие диалогу сторон конфликта в Афганистане. Поэтому Москва не исключает возможности расширения переговорных форматов по данному вопросу. Глава МИД РФ подчеркнул, что достижение прочного мира в Афганистане должно оставаться первоочередной задачей коллективных усилий как в самом регионе, так и на международной арене.