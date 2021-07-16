Ташкент, , 16:00 — REGNUM Нестабильность в Афганистане угрожает сопредельным государствам. Об этом в ходе выступления 16 июля на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Лавров отверг конспирологические объяснения вывода войск США из Афганистана

«Очевидно, что в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Российский министр указал на то, что в последние дни ситуация в Афганистане стремительно деградирует.

Сергей Лавров «В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопредёленность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг неё. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня».

Лавров подчеркнул, что Россия хотела бы оказать содействие диалогу сторон конфликта в Афганистане. Поэтому Москва не исключает возможности расширения переговорных форматов по данному вопросу. Глава МИД РФ подчеркнул, что достижение прочного мира в Афганистане должно оставаться первоочередной задачей коллективных усилий как в самом регионе, так и на международной арене.