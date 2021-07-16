Екатеринбург, 16 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Свердловский транспортный прокурор провёл в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) диалог с пассажирами, чей рейс перенесли на девять часов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург

Самолёт «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Сочи в 06:20, но отправление перенесли на 15:27. Прокурор успел встретиться с пассажирами до вылета и «разъяснил основные права пассажиров и обязанности перевозчика в случае задержки рейса, получил необходимые для проверки сведения».

Прокуратура начала проверку, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержался авиарейс в Анталью (Турция).