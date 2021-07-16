Москва, 16 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В настоящее время в России не стоит вводить акциз на сахаросодержащие напитки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Газировка

«Думаю, акциз в отношении этих товаров вводить вообще не стоит, ибо нам не до борьбы за сухощавость. Да и не время сейчас. Последствия банальны. Сокращение потребления, потери производителей, — сказал Чеглов. — Международный опыт говорит однозначно, что это опасно, ибо потери выше в разы, будь то Вьетнам или Бельгия. Что правильнее, нужно смотреть, на что тратим собранное, и думать, как правильнее тратить. Там ведь не только воды, но и соки. А цены соков уже за пределами мечтания, увы».

Напомним, как сообщалось ранее, Торгово-промышленная палата РФ предупредила правительство о негативных последствиях введения акциза на сладкие напитки.