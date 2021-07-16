16 июля 2021 | Время чтения 6 мин

Многие данные указывают, что Китай готов достигнуть в ближайшее время паритета с США в области стратегических ядерных вооружений. Вашингтону придётся или принять это как факт, или измыслить причину, по которой подобного нельзя допустить.

Игорь Юдкевич, , 17:42 — REGNUM В своей статье «Обращение к столетию Китая напоминает об объявлении Сталиным Холодной войны», опубликованной в газете The Hill, американские эксперты Брэдли Тайер и Линчао Хан знакомят читателя с «агрессивными намерениями», которые они усмотрели в речи китайского лидера Си Цзиньпина.

Переговоры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своем недавнем выступлении к столетию Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин выразил уверенность, что возвращение величия Китая напрямую зависит от сохранения руководящей роли Коммунистической партии. Это высказывание было воспринято Тайером и Ханом как доказательство подготовки Китаем чуть ли не нападения на США. Какова их логика и почему китайскую карту принялись разыгрывать именно сейчас? Ведь, казалось бы, с антикитайской политикой в жестком стиле Дональда Трампа было покончено при смене американских президентов.

Итак, что же профессионалы в своих областях могут предъявить Китаю и по старой памяти — России? Россию, а точнее, СССР, авторы используют как пример агрессивной риторики и реальной угрозы. Вот что они вспоминают:

«В Москве в начале февраля 1946 года советский лидер Иосиф Сталин выступил с первым залпом Холодной войны в смелом обращении. Он сделал три основных замечания: марксизм-ленинизм является принципиально более совершенной идеологией и экономической системой, чем демократический капитализм; Вторая мировая война была испытанием политических систем и обеспечила жизнеспособность советской системы; и эта война была неизбежна до тех пор, пока существовал монополистический капитализм. Капитализм стал причиной обеих мировых войн и, безусловно, приведет к третьей мировой войне, предупредил он. Соответственно, советский народ должен был готовиться к войне, посвятить себя достижению целей новых пятилеток».

И вот этот посыл используется для нападения на Си Цзиньпина — по принципу «тоже коммунист». Но неужели Сталин в 1946 году так сильно ошибался и стоит ли готовность к защите воспринимать как подтверждение агрессивных намерений?

Дмитрий Налбандян. Великая дружба

Жертвы «сталинщины», без учета тех лживых 50−60 миллионов, которые успела насчитать антисоветская пропаганда, значительно отстают от человеческих жертв, которые понес СССР в результате горбачевской перестройки. Сменивший сталинские планы послевоенного восстановления и развития «хрущизм-брежневизм» привел СССР к закономерному в условиях такого управления распаду, а отказ переродившихся советских коммунистов от руководства страной стал спусковым крючком катастрофы. Китай же, отказавшись от развенчания культа личности Сталина, сохранил и собственные принципы, и стабильность развития. Так не был ли прав Сталин в оценке послевоенной ситуации, говоря о капитализме как причине войн и неизбежности третьей мировой, к которой необходимо готовиться? Другое дело, что авторы идут гораздо дальше, процитировав Льва Троцкого («русско-украинского» революционера в их представлении) и приписав его воззрения Си Цзиньпину. Именно фраза Троцкого о необходимости войны стала в их статье доказательством неизбежности «коммунистической агрессии». Между тем использование идей Троцкого, разжигание массовых беспорядков на чужой территории стало в последние годы визитной карточкой самих США. А беспощадная борьба Сталина с Троцким в довоенном СССР Брэдли Тайером и Линчао Ханом также не упоминается. В результате китайский лидер предстает перед воображением читателя как чудовищный коммунист, соединяющий в себе «самые страшные» черты и Сталина и Троцкого.

Отказ от сталинского подхода к капитализму стал для СССР дорогой к позору — а, по выражению Уинстона Черчилля, «тот, кто выбирает вместо войны позор, получит и войну, и позор». Только вместо горячей войны СССР получил от западных стран войну нового типа, последствия которой хоть и не достигли масштаба ядерной перестрелки, но надолго отбросили назад и Россию, и постсоветские республики. И это авторы статьи в The Hill, вероятно, тоже расценивают как «доказательство агрессивных намерений» всех коммунистов?

Лев Троцкий на Красной площади. 1918 — 1919

СССР во время своего распада всю тяжесть катастрофы принял на плечи своих граждан, погибавших от голода, бандитизма и болезней. Капиталистическим цивилизованным государствам оставалось, глядя на постсоветскую разруху, только радоваться «демократическим переменам» и лицемерно сочувствовать «временным трудностям», постигшим бывшую великую державу. Вряд ли Китай, в котором жива память о колониальном порабощении западными странами в XIX веке, хочет попасть в ловушку, которая поглотила СССР. Жесткий ответ китайского руководства на попытку переворота в 1989 году, разгон «майдана» на площади Тяньаньмэнь не дал китайскому обществу пасть жертвой «перестройки». А раз так, то, конечно, по мнению Тайера и Хана, Китай выжил только для того, чтобы победить США:

«С этой точки зрения выступление Си выглядит как опасное заявление о надвигающемся конфликте. Его замечания столь же категоричны и столь же резки, как и у Сталина. При Коммунистической партии Китая (КПК) только партия может управлять Китаем и позволить стране добиться возвращения своего величия. По словам Си, КПК хорошо управляла страной и будет продолжать это делать, поскольку альтернативы ее правлению нет. В речи было отмечено, что амбиции партии состоят в том, чтобы остаться у власти — ее постоянство не может быть поставлено под сомнение — и эти амбиции включают глобальную гегемонию».

Справедливое желание Китая избежать демократизации по горбачевской модели не берется в расчет. Китай, с их точки зрения, проявляет преступное нежелание сходить с коммунистического пути, сделавшее его кандидатом на мировое лидерство. Вместо этого китайское руководство, здраво оценивая угрозы своей стране, развертывает сейчас ядерный щит, который по своему потенциалу не уступает американскому или даже превосходит его. Эксперты The Washington Post пишут о том, что речь может идти о строительстве 145 пусковых шахт МБР «Дунфэн-41», каждая из которых способна нести до 10 ядерных зарядов. Этот внезапный шаг Китая по усилению своей военной мощи заставляет США вспомнить все, что было связано с эпохой противостояния с СССР. От Вашингтона даже поступило предложение Пекину организовать «красную линию» прямой телефонной связи для предупреждения ядерного конфликта.

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МБР «Дунфэн-41» ВС Китая Chinamil.com.cn

Итак, судя по статье «Обращение к столетию Китая напоминает об объявлении Сталиным Холодной войны», старая пропаганда времен конфронтации между СССР и США также будет пущена в ход. Ведь Вашингтону предстоит, похоже, объяснить своим гражданам и международному сообществу ряд нелегких маневров в военно-политической сфере. Особенно учитывая, что Пекин не связан договорами о контроле над ядерными вооружениями, а для США существуют обязательства и ограничения. Недаром усиление китайского стратегического потенциала началось после продления Россией и США договора СНВ-3 в феврале 2021 г. Противостояние двух систем продолжается, только вот у США нет в руках того козыря, который был в игре против СССР. Китайское руководство, судя по всему, не собирается дружить с Западом в ущерб собственным интересам.