Нальчик, 16 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 71 жителя региона. Последний раз такое число заболевших было выявлено в республике 27 февраля 2020 года. А пик количества случаев заражения был зафиксирован за все время пандемии 27 декабря 2020 года — 105 случаев в сутки. Такие данные приводит 16 июля федеральный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Общее число носителей инфекции в Кабардино-Балкарии составляет 25 792 человека. Из них сумели справиться с болезнью 24 170 человек, в том числе 25 — за последний день

Не удалось спасти врачам за эти же сутки четверых ковид-пациентов. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 542.