Москва, 16 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В России «лифтом» индекса потребительских цен (ИПЦ) может стать высокая доля группы продовольственных товаров в структуре потребительской корзины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Инфляция

«Динамику цен в России определяют несколько показателей: ИПЦ (Росстат) и уровень инфляции (ЦБ РФ). Между ними есть небольшая разница. Уровень инфляции считается не из потребительской корзины (ИПЦ), а из суммы отдельных категорий товаров с помощью разных методов. Это оценка уровня инфляции без учета временных шоков и влияния импортируемых цен, трендовая инфляция, — сказала Лебединская. — В связи с этим ИПЦ может быть как выше, так и ниже уровня инфляции. Например, в 2015 году ИПЦ был 12,91%, а инфляция — 10,2%, или наоборот, в 2017 году ИПЦ был 2,51%, а инфляция — 4,4%».

При этом, как пояснила Лебединская, меняется и методика расчета ИПЦ.

«До 2020 года ежемесячно обследовали около 400 товаров и примерно 120 услуг, 700 тыс. ценовых котировок, с 2021 года список расширился до 556 позиций, что, несомненно, повлияло на динамику показателя, — сказала экономист. — Применение технологии веб-скрейпинга (технологии извлечения онлайн-данных ККТ о стоимости товаров в кассовых товарных чеках) тоже может стать «лифтом» ИПЦ. «Лифтом» является и высокая доля группы продовольственных товаров (37%) в структуре продовольственной корзины».

А пик инфляции в РФ, как полагает Лебединская, скорее всего, придётся на октябрь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень инфляции в Воронежской области по итогам шести месяцев 2021 года оказался выше, чем в целом по России и в Центральном федеральном округе.