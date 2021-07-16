Киев, 16 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. На Украине на участке одной из главных трасс страны М-05 «Киев — Одесса» произошли оползни и деформация дорожного покрытия возле села Троицкое в Одесской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Как сообщили в министерстве инфраструктуры, главная причине оползней — чрезмерные осадки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что ремонт уже начат и поврежденная часть дороги будет восстановлена до 3 августа. По его словам, на данному участке трассы не было ни одного капитального ремонта в течение последних 15 лет.

«Прошло уже более 15 лет с момента реконструкции дороги, эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны. В этой ситуации с оползнем мы также видим, что сама дорожная основа была устроена некачественно», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Оппоненты Зеленского критикуют его за выделение серьёзных средств на дорожное строительство в период пандемии коронавируса, когда критически не хватает денег на медицину.