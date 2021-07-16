Москва, , 15:52 — REGNUM Россия заинтересована в нормализации ситуации в Афганистане. Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны, но и просто потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно, без каких-либо угроз терроризма, наркобизнеса, происходящих с этой территории», — заявил Лавров.