Москва, 16 июля 2021, 15:51 — REGNUM «Право на брак» имеют «один неженатый мужчина и одна незамужняя женщина в соответствии с принципом моногамности, соблюдаемым странами-членами». Этот положение записано в Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы в ряде случаев допускает двойное толкование своей трактовки брака. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова указала на важный момент: «и в Европейской конвенции по правам человека, и в документах ЕСПЧ в контексте брака регулярно подчёркивается необходимость соотношения, соответствия вырабатываемых ими положений и рекомендаций национальному законодательству стран». Однако практические примеры говорят не в их пользу.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в 2016 году Швеция разрешила въезд в страну гражданину Сирии с детьми, который попросил убежища, а двум его женам отказала на основании той же статьи 12 Конвенции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России признать однополые браки. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что требование ЕСПЧ противоречит новым положениям Конституции РФ.