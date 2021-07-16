Москва, 16 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. «Право на брак» имеют «один неженатый мужчина и одна незамужняя женщина в соответствии с принципом моногамности, соблюдаемым странами-членами». Этот положение записано в Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы в ряде случаев допускает двойное толкование своей трактовки брака. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Почему же, когда речь заходит о, например, многожёнстве или трактовках моногамии, Совет Европы рассматривает брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной, а в остальных случаях — как пойдёт?» — задалась вопросом дипломат.

Захарова указала на важный момент: «и в Европейской конвенции по правам человека, и в документах ЕСПЧ в контексте брака регулярно подчёркивается необходимость соотношения, соответствия вырабатываемых ими положений и рекомендаций национальному законодательству стран». Однако практические примеры говорят не в их пользу.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в 2016 году Швеция разрешила въезд в страну гражданину Сирии с детьми, который попросил убежища, а двум его женам отказала на основании той же статьи 12 Конвенции.

«Формулировка бесподобна: как и положено в демократических обществах для защиты морали, прав и свобод остальных. И это Швеция с ее нетривиальным отношением к отношениям», — иронизирует Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России признать однополые браки. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что требование ЕСПЧ противоречит новым положениям Конституции РФ.