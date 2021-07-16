Ашхабад, 16 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2021 года в Туркмении произвели 1,8 тыс. тонн бензина из природного газа, что на 72% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает агентство Orient.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

На заводе по производству бензина в Ахалской области Туркмении произвели бензин марки ECO-93 на сумму 200 млн манатов ($117,6 млн). Топливо экспортируется в Афганистан и страны ЕС.

Отметим, проект по производству эко-бензина реализован государственным концерном «Туркменгаз», японской компанией Kawasaki Heavy Industries и турецким строительным холдингом Rönesans.