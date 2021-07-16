Москва, 16 июля 2021, 15:50 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на планы руководства Twitter выпустить эмодзи с беременным мужчиной.
Она отметила, что возмущений от либеральных активистов такое нововведение Twitter не вызовет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету ЛГБТ-пропаганды.
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