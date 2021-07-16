Москва, , 15:50 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на планы руководства Twitter выпустить эмодзи с беременным мужчиной.

«Вводя новый эмодзи, Twitter пытается приучить аудиторию к «новой нормальности» — матери, которая идентифицирует себя как мужчина», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

«У кого-то еще есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом — добродетели и порока, добра и зла», — добавила Захарова.

Она отметила, что возмущений от либеральных активистов такое нововведение Twitter не вызовет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету ЛГБТ-пропаганды.

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