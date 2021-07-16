Таллин, , 15:49 — REGNUM Когда депутатам парламента Эстонии нечем порадовать своих избирателей, они «начинают возвращать Крым Украине».

Солдаты Эстонии

Так известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook решение парламента о присоединении страны к инициативе Украины «Крымская платформа».

«Эстония вымирает со скоростью 4000 человек в год, люди по полгода не могут попасть к врачу, государство не способно обеспечить старикам достойную пенсию, но нашим депутатам важнее всего государственная принадлежность Крыма», — написал он.

По мнению журналиста, эстонские политики день и ночь должны думать о том, как исправить катастрофическую демографическую ситуацию в своей стране, сделать медицину доступной и повысить уровень жизни собственного народа.

Депутатская группа парламента Эстонии Рийгикогу по парламентским связям с Украиной 15 июня выразила полное одобрение инициативе украинских властей по созданию «Крымской платформы» и ее парламентского измерения.

Заявление подписали все 22 члена группы. Для более эффективной работы организации парламент Эстонии принял решение стать контактным центром парламентского измерения «Крымской платформы».

Отмечается, что «стратегическая конечная цель консультативно-коммуникационного механизма «Крымской платформы» — обеспечить деоккупацию Крыма и выразить этому свою сильнейшую поддержку».