Таллин, 16 июля 2021, 15:49 — REGNUM Когда депутатам парламента Эстонии нечем порадовать своих избирателей, они «начинают возвращать Крым Украине».
Так известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook решение парламента о присоединении страны к инициативе Украины «Крымская платформа».
«Эстония вымирает со скоростью 4000 человек в год, люди по полгода не могут попасть к врачу, государство не способно обеспечить старикам достойную пенсию, но нашим депутатам важнее всего государственная принадлежность Крыма», — написал он.
По мнению журналиста, эстонские политики день и ночь должны думать о том, как исправить катастрофическую демографическую ситуацию в своей стране, сделать медицину доступной и повысить уровень жизни собственного народа.
Депутатская группа парламента Эстонии Рийгикогу по парламентским связям с Украиной 15 июня выразила полное одобрение инициативе украинских властей по созданию «Крымской платформы» и ее парламентского измерения.
Заявление подписали все 22 члена группы. Для более эффективной работы организации парламент Эстонии принял решение стать контактным центром парламентского измерения «Крымской платформы».
Отмечается, что «стратегическая конечная цель консультативно-коммуникационного механизма «Крымской платформы» — обеспечить деоккупацию Крыма и выразить этому свою сильнейшую поддержку».