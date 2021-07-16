Красногорск, 16 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. С 19 июля на территории Подмосковья отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования. Об этом 16 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ТЦ «Европейский». Новые ограничения в Москве

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Отмена ограничений прописана в соответствующем постановлении, которое утвердил глава региона Андрей Воробьев. Подобные меры приняты по причине стабилизации роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«С 19 июля система QR-кодов в подмосковном общепите будет носить не обязательный, а рекомендательный характер. При этом организациям и предпринимателям предоставлено право самостоятельно принять решение о допуске только посетителей, имеющих QR-код», — отмечено в сообщении.