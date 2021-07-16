Магас, 16 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Ингушетии поймана на превышении должностных полномочий сотрудник Главного бюро медико-социальной экспертизы. Женщина, являясь руководителем одного из структурных подразделений, устанавливала липовые инвалидности местным жителям, сообщили 16 июля в главном управлении МВД по СКФО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По данному факту в отношении подозреваемой в превышении должностных полномочий возбуждено уголовное дело. При его расследовании установлено пять фактов оформления инвалидности. В течение четырех лет, начиная с 2016 года, бывшая начальник незаконно установила инвалидность пятерым гражданам Ингушетии. В последующем они получили незаконно из бюджета Пенсионного фонда свыше 1,6 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются причастные к совершению преступления лица.

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