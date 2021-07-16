Джакарта, 16 июля 2021, 15:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо запретил всем министрам и руководителям учреждений выезжать за границу, если в этом нет особой необходимости, сообщает Kompas.
«Только министр иностранных дел может выезжать за границу, потому что это соответствует его обязанностям. Другие министры, если есть особые вопросы, должны получить разрешение у президента», — заявил секретарь кабинета министров Прамоно Анунг.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии начало раздавать бесплатные наборы с витаминами и лекарствами тем, кто находится на самоизоляции.
Подробнее в материале: Глава Индонезии раздал жителям Джакарты наборы с продуктами и лекарствами