Джакарта, 16 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо запретил всем министрам и руководителям учреждений выезжать за границу, если в этом нет особой необходимости, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Только министр иностранных дел может выезжать за границу, потому что это соответствует его обязанностям. Другие министры, если есть особые вопросы, должны получить разрешение у президента», — заявил секретарь кабинета министров Прамоно Анунг.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии начало раздавать бесплатные наборы с витаминами и лекарствами тем, кто находится на самоизоляции.

Подробнее в материале:Глава Индонезии раздал жителям Джакарты наборы с продуктами и лекарствами