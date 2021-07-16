Москва, , 15:48 — REGNUM Правительство Афганистана не способно контролировать территорию собственного государства. Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

«Создание сил безопасности, вооружённых сил Афганистана можно считать таковым очень условно. Статистика говорит о том, что 300 тыс. военнослужащих на службе афганского правительства, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раза в три-четыре меньше, но тем не менее результат вы видите какой», — заявил Лавров.