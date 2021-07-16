Москва, 16 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Сети появился снимок необычной пятидверной модели Lada Niva Legend, загруженной на автовоз. Фотография с машиной размещена на странице Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd news / “ВКонтакте” Пятидверная Lada Niva Legend

Стоит отметить, что ранее вседорожник Niva Legend Bronto изготавливался исключительно в трёхдверном варианте. На фотографии можно разглядеть силовые бамперы, усиленную защиту мотора снизу, вседорожные покрышки, дополнительные пороги, а также расширители колёсных арок и шноркель. Кроме того, авто получило багажник на крыше, лестницу сзади и большой дорожный просвет.

Ожидается, что в качестве силового агрегата у модели будет бензиновый «движок» рабочим объёмом 1,7 литра производительностью 83 л. с., который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, 21 июля 2021 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск своей новой модели — Lada Niva Travel. Базовая комплектация автомобиля будет стоить 796 900 рублей, а топовая — 958 900 рублей.

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