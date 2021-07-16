Москва, , 15:51 — REGNUM Российская сторона не давала обещаний в сфере сокращения выбросов спецпосланнику президента США по климату Джону Керри. В этом направлении и так ведётся большая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июля журналистам.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Нет, конечно», — подчеркнул Песков, говоря об отсутствии каких-либо обещаний, данных Керри.

Он пояснил, что у России есть запас экологического вклада. Вклад России в мировое поглощение углекислого газа больше, чем у многих других стран, в том числе за счёт обширной территории и лесов.

«Россия много делает с точки зрения развития гидроэнергетики, атомной энергетики, постоянно повышая объемы чистой генерации», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, долгосрочный ориентир России — отказ от угольных электростанций, но пока об этом рано говорить. Такой отказ будет зависеть от поисков альтернативных источников, но эта тема поднималась во время визита Керри в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Керри заявил, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с ним подтвердил, что Россия намерена сократить свои собственные выбросы двуокиси углерода.

Читайте также: Керри сообщил о согласии Путина сокращать вредные выбросы в России