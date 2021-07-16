Власти Польши начали эвакуацию детей из Бельгии
Варшава, 16 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Власти Польши начали эвакуацию детей, являющимися гражданами Польши, из Бельгии, где произошло наводнение. Об этом 16 июля сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский Вель Сенк на странице в соцсети Twitter.
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Наводнение
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Около 60 детей, являющихся гражданами Польши, отдыхали в детском лагере на востоке Бельгии, в регионе Камблен-ла-Тур, где накануне произошло наводнение.
«После эвакуации, которая проходит с помощью польской армии, дети будут доставлены в Постоянное представительство Республики Польша в ЕС, где им предоставят временный приют и еду», — говорится в сообщении дипломата.