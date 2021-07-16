Таллин, 16 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В центре столицы Эстонии установлено восемь общественных колонок с чистой питьевой водой, где можно утолить жажду в жаркую погоду. Как сообщила пресс-служба таллинской мэрии, в ближайшие месяцы будут установлены еще восемь колонок.

Pixabay.com Вода

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По словам вице-мэра Таллина Калле Кландорфа, в столь жаркую погоду нужно защищаться от солнца и пить много воды.

«Питьевая вода всегда должна быть под рукой, поскольку в жаркую погоду нужно ежедневно выпивать 2−2,5 литра жидкости, а вот потребление крепких напитков следует ограничить», — напомнил он.

Общественные колонки с питьевой водой расположены в разных местах: возле фонтана между улицей Виру и Пярнуским шоссе, в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля, в Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярвевана, в парке Кадриорг, на улице Каларанна (напротив пересечения с улицей Леннусадама), а также на улице Альги возле парка Левенру.

Расположение колонок обозначено на специальной карте на сайте таллинской мэрии.