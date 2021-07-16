Тобольск, Тюменская область, 16 июля 2021, 15:39 — REGNUM Депутат тобольской городской думы Сергей Вакарин написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. На внеочередном заседании гордумы 16 июля депутаты поддержали отставку коллеги, сообщает пресс-служба муниципального парламента.

Сергей Вакарин
Сергей Вакарин
Dumatobolsk.ru

Кроме того, по сообщению СУ СКР по Тюменской области, Тобольский городской суд 16 июля постановил взять под стражу Сергея Вакарина на два месяца. Экс-депутата обвиняют по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля 2021 года на восьмом километре дороги Тобольск — Байгора автомобиль Mercedes Benz AMG G63, принадлежащий 67-летнему депутату Тобольской городской думы Сергею Вакарину, неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещён». Сотрудники ГИБДД остановили машину. Водитель Mercedes Benz отказывался выйти из автомобиля, а затем внезапно начал движение и наехал на автоинспектора. В результате автоинспектор получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении.

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