Тобольск, Тюменская область, 16 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Депутат тобольской городской думы Сергей Вакарин написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. На внеочередном заседании гордумы 16 июля депутаты поддержали отставку коллеги, сообщает пресс-служба муниципального парламента.

Dumatobolsk.ru Сергей Вакарин

Кроме того, по сообщению СУ СКР по Тюменской области, Тобольский городской суд 16 июля постановил взять под стражу Сергея Вакарина на два месяца. Экс-депутата обвиняют по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля 2021 года на восьмом километре дороги Тобольск — Байгора автомобиль Mercedes Benz AMG G63, принадлежащий 67-летнему депутату Тобольской городской думы Сергею Вакарину, неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещён». Сотрудники ГИБДД остановили машину. Водитель Mercedes Benz отказывался выйти из автомобиля, а затем внезапно начал движение и наехал на автоинспектора. В результате автоинспектор получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении.