Ашхабад, , 15:39 — REGNUM Власти Туркмении ограничили движение пассажирского железнодорожного транспорта в качестве профилактической противоэпидемиологической меры. Об этом сообщили в компании «Демиреллары» («Железные дороги»).

Поезд (сс) k_danya

В настоящее время поезда курсируют только по двум маршрутам. Из Ашхабад в Туркменбаши можно уехать по нечетным дням, в обратном направлении — по четным.

Из Ашхабада, а Дашогуз поезда ходят по средами и субботам, в обратном направлении — по четвергам и воскресеньям. Отметим, власти Туркмении отрицают наличие в республики коронавируса. Все карантинные меры вводятся в качестве профилактических.