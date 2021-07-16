Москва, 16 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. США выводят войска из Афганистана из-за бесперспективности своей миссии. Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Афганистан

«Американцы ушли, как, собственно, подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась», — заявил Лавров.

По его словам, это открыто признаётся в том числе и в самих Соединённых Штатах.

«Терроризм никуда не исчез, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отделения Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепили свои позиции в Афганистане, наркопроизводство достигло рекордных высот, сейчас 90% всех наркотиков в мире происходит из Афганистана», — указал он.