Москва, 16 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы не испытывали недостатка в любопытных историях. Слоны на улицах Тамбова, штрафы ГИБДД за плавание по дороге и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Центральный федеральный округ

Рестораторы Москвы решили, что «процесс с предъявлением QR-кодов» может стать интереснее и предложили посетителям делать временные татуировки с QR-кодами. Они рассчитаны на две недели. «Рай и мкАД» удивляется инициативе: «Код удобнее показать со смартфона, а здесь получается ненужный и неумный эпатаж. Незачем лишний раз провоцировать и без того напряженное общество?!».

В стране набирает силу кампания по выборам в Госдуму, которая, конечно, сопровождается всевозможными любопытными нюансами. «Страновед» передает один из fun fact: во всей Ярославской области зарегистрировано лишь три кандидата-самовыдвиженца, причем каждый из них, как оказалось, имеет судимость — по статьям «Хулиганство», «Присвоение или растрата» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По улицам Тамбова на неделе слона водили, даже нескольких. По словам «Тамбовских историй», жители пожаловались на животных, гулявших в центре города. Слоны оказались из передвижного цирка, приехавшего на гастроли. Ситуацию проверяет Россельхознадзор.

В Брянске — другая история о животных. В зоопарке во время аномальной жары решили облегчить страдания питомцев арбузами. «Типичный город Брянск» рассказал, что арбузы получили обезьяны, еноты, куры, гуси. Заодно их поливали из шланга.

В калужском Белоусове — скандал. Двух пациентов вместо второго компонента вакцины «привили» водой. «Калужский мечтатель» удивляется: как получилось раскрыть этот секрет и были ли еще пациенты, получившие воду вместо вакцины? «Ничего ведь непонятно, но ужасно интересно», — отмечает автор канала.

Северо-Западный федеральный округ

FlashPiter рассказал о другой коронавирусной истории. В соцсетях разошлась новость о жительнице Петербурга, которая якобы погибла после вакцинации «Спутником V». Жительнице, согласно сообщениям, было тридцать лет, ее звали Елизавета Спиридонова. Однако въедливые читатели обратили внимание, что фотография погибшей на деле является продуктом нейросети, а ее лицо вообще от Илона Маска.

Санкт-Петербург стал одним из самых активных регионов по регистрации заявок в Президентском фонде культурных инициатив. «Неудивительно, мы же все-таки культурная столица страны. Здесь всегда хватало творческих натур с амбициозными идеями и планами», — радуются «Записки декабриста».

А вот в Республике Коми мародеры атаковали целый поселок. «Новости Воркуты» пишут, что поселок попал в программу по расселению и, хотя процесс отъезда посельчан планируют завершить только в 2022 году, в населенном пункте уже начали массово воровать канализационные люки, внутридомовые коммуникации и прочее. В округе теперь хотят проверить пункты приема металла на предмет сдачи-приема канализационных люков.

Приволжский федеральный округ

В Казани молодой человек прокатился на доске-сапборде по залитой после дождя дороге у городского кремля. На ситуацию обратило внимание ГИБДД. Катавшийся найден и привлечен к административной ответственности. «Не очень понятно, почему нарушителя искала ГИБДД. Учитывая сложившуюся в Казани ситуацию, этим впору заниматься Государственной инспекции по маломерным судам», — смеется Inkazan.

Южный федеральный округ

Тема коронавируса подчас находит воплощение в совершенно неожиданных сферах. В Крыму появилась водка под названием «Вакцина». «Ну… От такой «вакцины» точно побочка будет. Утром аккурат. Поговаривают, если рассола принять — помогает», — пишет «Шо, опять?».

На юге страны одна природная аномалия сменяется другой. Едва закончился потоп, как пришла угроза сильной жары. «Кубанская телега» напоминает, что это наверняка станет очередной проверкой для электросетей: «Напомню, обычно они не выдерживают, и мы тут целыми микрорайонами сидим без света. Делаем ставки, обойдется в этот раз?»

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье подрядчик засадил территорию детского сада ядовитыми растениями. «ОБС Ставрополь» пишет, что инцидент случился в станице Ессентукской. Предполагалось, что глаза детворы будет ублажать чубушник, но вместо него появилась очень ядовитая бирючина — волчья ягода.

Уральский федеральный округ

В Свердловской области продолжается конфликт, связанный с крестным ходом. Его, вроде бы, запретили, но подготовка продолжается. «Интересный Екатеринбург», например, рассказал, что военные специалисты по просьбе епархии уже провели дезинфекцию в храмах урочища Ганина Яма.

Сибирский федеральный округ

«А вы знаете, каков на вкус Томск?» — интересуется «Томский очкарик». Теперь можете узнать. Областная администрация запатентовала торт «Томск». «Томск» сочетает в себе вкус меда, жимолости и иван-чая.

В Красноярске необычное преступление. «Независимый Красноярск» пишет, что житель региона угнал свой автомобиль, который незадолго до этого изъяли за долги. Гражданин приобрел машину в кредит, долг не выплатил, по решению суда авто изъяли, но это не остановило мужчину. Он с оружием в руках забрал со стоянки свою Toyota Camry и спрятал на даче. Возбуждено уголовное дело за разбой.

Дальневосточный федеральный округ

«Новости Якутии» сообщают, что власти Якутска зачем-то решили сделать тротуар у дома, который подлежит сносу. «Что за тротуар, если сваи утонули в болоте, канализация сгнила, все фекалии годами выливаются наружу через сгнившие трубы, поступают под дом и в квартиры, каждый сезон весенне-осеннее время весь дом утопает в воде, а администрация решила проложить тротуарную дорожку!» — возмущаются жители.

Власти Камчатки после недавнего крушения самолета решили купить новый Ан-26, точнее, старый. Самый «свежий» Ан-26 будет не моложе 1986 года выпуска и приобретать его — «не самое умное решение». «Конечно, самолеты нам нужны. Ну неужели у нас настолько плохо с деньгами, что мы не сможем позволить себе новый самолет?!» — удивляется «Мачо с Авачи».

Магадан оказался городом, где путешественники проводят больше всего времени. Специалисты OneTwoTrip посчитали, что в Магадане туристы остаются примерно 24 дня — больше, чем в Нью-Йорке и Киеве. «Действительно, зачем вообще туда ехать после того, как увидишь Магадан. На самом деле наш секрет прост — отсутствие свободных мест на рейсах в Москву. Чем их меньше, тем выше вероятность того, что туристы останутся в регионе на более долгий срок и не смогут в него не влюбиться», — уточняет «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 23 июля.