Уфа, 16 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Начальника отдела полиции Иглинского района Башкирии заключили под стражу в Уфе. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Urist-land.ru Взятка

По версии следствия, обвиняемый 42-летний начальник отдела МВД РФ по Иглинскому района за 1,5 млн рублей согласился содействовать в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена по факту совершения им мошенничества. Проверка в отношении этого предпринимателя проводилась в возглавляемом им отделе.

Сообщается, что бизнесмен был задержан во время передачи денег посреднику. Позже был задержан и сам обвиняемый.

«Кроме того, обвиняемый получил от двух своих коллег денежные средства в размерах 850 и 600 тыс. рублей за оказание помощи в продвижении их по службе на вышестоящие должности. В действительности, обвиняемый не планировал им помогать, а полученные деньги присвоил и распорядился ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Факты преступлений были установлены во время оперативно-розыскной работы сотрудников УФСБ РФ по Башкирии.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и мошенничества. Фигурант уголовного дела свою вину не признал.

Отмечается, что суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.