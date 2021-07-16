Саратов, 16 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Между управлением обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области и Центром управления регионом реализован совместный проект по разработке интерактивной карты пляжей области, получивших официальное разрешение на осуществление деятельности.

Пляж

Официально в Саратовской области открыт 31 пляж, сообщает 16 июля пресс-служба управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения области. Все они получили разрешения от Роспотребнадзора и Госинспекции по маломерным судам. Места безопасного отдыха можно посмотреть на карте, которая должна обновляться с открытием новых зон отдыха и будет актуальна весь летний период. На сегодняшний день на карте отмечены 29 пляжей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 1 июля стартовал месячник безопасности на воде. Во время ежедневных рейдов инспекторы обходят «дикие пляжи», предупреждают население об опасности и штрафуют нарушителей.

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