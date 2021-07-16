Еврокомиссия выделила Польше 47 млн евро на финансирование проектов
Брюссель, 16 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Европейская комиссия выделила Польше 47 миллионов евро на финансирование пяти проектов, связанных с модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Ec.europa.eu
Еврокомиссия
Выделенные средства поступят Варшаве по итогам конкурса. Европейская комиссия отобрала проекты, которые посчитала наиболее важными для создания и развития транспортных маршрутов в Европе. Выбранные проекты будут оплачены из средств фонда CEF.
Европейская комиссия профинансирует, помимо прочего, разработку проектной документации на строительство железнодорожного туннеля дальнего следования в Польше.