Брюссель, 16 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Европейская комиссия выделила Польше 47 миллионов евро на финансирование пяти проектов, связанных с модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Выделенные средства поступят Варшаве по итогам конкурса. Европейская комиссия отобрала проекты, которые посчитала наиболее важными для создания и развития транспортных маршрутов в Европе. Выбранные проекты будут оплачены из средств фонда CEF.

Европейская комиссия профинансирует, помимо прочего, разработку проектной документации на строительство железнодорожного туннеля дальнего следования в Польше.