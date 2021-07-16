Волгоград, 16 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в ходе тушения пожара в частном доме по улице Латошинской в Волгограде. Эксперты установили, что преступник пытался таким образом инсценировать несчастный случай. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Частный дом загорелся поздно вечером 12 июля. При разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины. По заключению экспертов, его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, кроме того у потерпевшего диагностирован перелом подъязычной кости. При этом, установлено, что причиной возгорания дома стал поджог.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». В кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого в преступлении — им оказался 32-летний приятель убитого, проживавший совместно с ним. Записи камер наружного наблюдения зафиксировали, как молодой человек покинул дом, а через несколько минут в жилище начался пожар.

Подозреваемого задержали в Дубовском районе. На допросе он признался в преступлении. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.