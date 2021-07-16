Екатеринбург, 16 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Новый порядок видеонаблюдения позволит обеспечить большую открытость хода голосования. Так полагает преподаватель кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета, эксперт Центра общественного наблюдения Свердловской области Георгий Симонов.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

«Противодействовать фейкам также станет проще, а вот создавать их будет теперь сложнее. В данном случае каждую конкретную ситуацию на участке можно будет разобрать сразу же, в режиме реального времени, а в случае, если ситуация будет рассматриваться соответствующими органами, то уже в распоряжении комиссий будет достоверное доказательство для изучения», — сказал преподаватель.

Он также добавил, что и сами избирательные комиссии теперь будут подходить к своей работе более ответственно. Особых претензий к ним не было и раньше. Но в целом дополнительный ненавязчивый контроль сможет сыграть свою положительную роль.

Также избирательные комиссии смогут открыто противостоять провокациям на участке, зная при этом, что их действия смогут сразу увидеть и оценить. «Резюмируя вышесказанное, видится исключительно положительный эффект от принятия такого решения», — отметил преподаватель.

В сентябре жители Свердловской области смогут выбрать депутатов Госдумы, областного Заксобрания и представительных органов в муниципальных образованиях. Выборы намечены на 17−19 сентября.

Ранее ЦИК РФ утвердила новый порядок применения видеонаблюдения. Отметим, в Свердловской области оно будет вестись с более 1500 участков, а в целом по России — с почти 50 тыс.