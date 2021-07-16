Нижний Новгород, 16 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В ряде регионов Приволжского федерального округа в ближайшие дни ожидаются ливни с грозами и градом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Гроза в городе

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Так, 16 июля сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 24 м/с ожидается в Татарии, в Самарской области — ливень с грозами и градом, ветер порывами до 21 м/с.

В Ульяновской области на фоне гроз и ливней прогнозируется крупный град.

До 17 июля ливни, грозы со шквалистым ветром до 25 м/с и градом сохранятся в Пермском крае. Грозы и ливни местами в субботу ожидаются в Башкирии.

Как сообщало ИА REGNUM, практически во всех регионах Поволжья уходящая неделя была жаркой. Температура воздуха в дневные часы в ряде регионов достигает +30… +35°С. В начале следующей недели температурный фон существенно не изменится.