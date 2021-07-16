Москва, , 15:31 — REGNUM США не преследуют никаких специфических геополитических целей, выводя войска из Афганистана. Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

«Я не сторонник конспирологических теорий. Я слышал про то, что, возможно, поспешный вывод войск преследует какие-то геополитические цели. Мне кажется, мы не должны гадать», — заявил Лавров.

«Американцы ушли, как, собственно, подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась», — указал он.