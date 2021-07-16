Мадрид, 16 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Российского хакера Дениса Токаренко власти Испании приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы за кражу денег у банков с помощью вредоносной программы. Об этом сообщает 16 июля Национальная судебная коллегия Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В судебной коллегии отметили, что Токаренко создал вредоносную программу и заразил ей компьютеры банков в разных странах. Хакер, находясь у себя дома в Аликанте, управлял банкоматами и завладел почти €5 млн.

За компьютерное мошенничество мужчину приговорили к трём годам тюрьмы. За участие в деятельности преступной группировки, подделку документов и отмывание денег ему дали ещё по полгода. Также хакера оштрафовали на €6 млн.

Его подругу Юлию Глушенкову, украинскую гражданку, осудили за отмывание денег. Она проведёт в заключении шесть месяцев и выплатит штраф в размере €300 тыс.

Вредоносная программа Токаренко поражала компьютерную систему банков после того, как их сотрудники открывали электронные письма от якобы сотрудничающей с банком компании. Следствие полагает, что это произошло с банками Тайваня, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Румынии.

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