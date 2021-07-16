Баку, 16 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Агдамском районе, который перешёл под контроль Азербайджана после окончания вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, создана новая воинская часть. Об этом 16 июля сообщили в минобороны республики.

Mod.gov.az ВС Азербайджана

«В целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения бытовых условий личного состава на территории Агдамского района сдана в эксплуатацию очередная воинская часть модульного типа, оснащённая современным оборудованием», — говорится в сообщении.

Также указано, что служебные помещения оснащены кондиционерами, мебелью, санузлами современного типа, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

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Командующий военным объединением генерал-майор Хикмет Гасанов передал персональному составу поздравление министра обороны по случаю открытия и пожелал им успехов в службе.

В минобороны подчеркнули, что строительство новых воинских частей на других освобожденных территориях продолжается в плановом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, Агдамский район перешёл под контроль Баку в ноябре 2020 года.