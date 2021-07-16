Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Ярославской области ООО НВЦ «Интеграционные технологии» подало иск в арбитражный суд к администрации Переславля-Залесского на сумму 1 млн 485 тыс рублей. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

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Компания в 2019 году разрабатывала для администрации генеральный план города. Несмотря на протесты жителей и скандалы вокруг документа, генплан был принят депутатами. А вот деньги разработчику так и не заплатили.

По данным портала госзакупок, контракт до сих пор находится в стадии исполнения. Разработанный документ действует, его пытается отменить через суд общественная организация «Родина Александра Невского».