Рига, 16 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Детской клинической университетской больнице столицы Латвии необычно большой наплыв пациентов. Об этом сообщило государственное радиовещание Latvijas Radio, отметив, что больше всего случаев связано с инфекциями желудочно-кишечного тракта.

Антон Подгайко ИА REGNUM Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией

За последние пару недель поступили почти 200 пациентов. Как поясняют врачи, это связывают с тем, что дети и взрослые пренебрегают правилами гигиены — например, пьют воду из мест, где купаются. Из-за жары также портятся продукты питания, особенно молочные, а также заметно ухудшается самочувствие маленьких детей.

Сообщается, что из-за наплыва пациентов со случаями инфекций желудочно-кишечного тракта специалисты работают без отпусков, приходится переносить плановые операции.