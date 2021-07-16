Самара, 16 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Более 10 млн компьютерных атак на информационные системы органов власти отразили за шесть месяцев 2021 года в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в регионе специалисты регионального центра кибербезопасности ГБУ СО «Цифровой регион» каждый день успешно предупреждают и ликвидируют последствия компьютерных атак на областные информационные ресурсы и системы.

«Так, за шесть месяцев 2021 года было зафиксировано более 10 млн компьютерных атак, из них более 5 млн имели высокий уровень критичности. Все события были успешно проанализированы. В среднем, в Самарской области ежедневно фиксируют до 80 тысяч событий информационной безопасности на информационные системы и ресурсы органов власти региона», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в областном центре кибербезопасности работают 13 человек, восемь из которых круглосуточно обеспечивают мониторинг информационной безопасности.