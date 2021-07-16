Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Новая статья о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года на стороне Дональда Трампа «отвратительна» и является не чем иным, как «выдумкой», об этом заявил сам бывший глава Белого дома 15 июля в Twitter.

«Это отвратительно», — написал Трамп в Twitter через своего пресс-секретаря Лиз Харрингтон. — Это фейковые новости, точно так же, как [разговоры о] Россия, Россия, Россия были фейковыми новостями. Это просто сумасшедшие радикальные левые делают все возможное, чтобы унизить всех правых».

«Это выдумка, и никто не был более жестким по отношению к России, чем я, в том числе в отношении трубопровода и санкций», — добавил он. — В то же время мы ладили с Россией».

По словам Трампа, когда он был при власти, США уважали Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

«И мир был намного безопаснее, чем сейчас с психически неуравновешенным руководством», — подчеркнул бывший лидер США.

Ранее издание The Guardian сообщило о том, что российский лидер Владимир Путин приказал своим спецслужбам найти «практические» способы поддержать претензии Трампа на Белый дом во время встречи в Кремле 22 января 2016 года. Согласно отчету, Путин считал Трампа «психически неуравновешенным», предполагая, что его вступление в Белый дом вызовет «социальные потрясения» и ослабит США. В статье, в основе которой, по словам британских журналистов, лежат слитые кремлевские документы, утверждается, что Трамп был выбран как «самый многообещающий кандидат».