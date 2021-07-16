Вашингтон, 16 июля 2021, 15:22 — REGNUM Новая статья о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года на стороне Дональда Трампа «отвратительна» и является не чем иным, как «выдумкой», об этом заявил сам бывший глава Белого дома 15 июля в Twitter.
По словам Трампа, когда он был при власти, США уважали Россия, Китай, Иран и Северная Корея.
Ранее издание The Guardian сообщило о том, что российский лидер Владимир Путин приказал своим спецслужбам найти «практические» способы поддержать претензии Трампа на Белый дом во время встречи в Кремле 22 января 2016 года. Согласно отчету, Путин считал Трампа «психически неуравновешенным», предполагая, что его вступление в Белый дом вызовет «социальные потрясения» и ослабит США. В статье, в основе которой, по словам британских журналистов, лежат слитые кремлевские документы, утверждается, что Трамп был выбран как «самый многообещающий кандидат».