Москва, 16 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. К 2023 году в Москве будет построено 600 зарядных станций для электротранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

При этом девять зарядных станций уже установлены в столице России в рамках проекта «Энергия Москвы». Данный проект также предусматривает закупку электробусов, а также развитие инфраструктуры для электросамокатов и электровелосипедов.

Руководитель проекта «Энергия Москвы» Александра Шумская сообщила, что в рамках данного проекта в Москве ежегодно будет вводится в эксплуотацию по 200 станций. Они будут строится рядом с жилыми кварталами, местами работы, а также рядом с бизнес-центрами и торговыми центрами.

По словам Шумской, скорость зарядки на таких станциях будет равна времени приёма чашки кофе.

Ранее в Казани вышел на маршрут первый электробус. Техника пока работает в тестовом режиме. Экотробус курсирует по маршруту троллейбуса №3. Транспорт предназначен для перевозки 80 пассажиров. Его дальность хода на полностью заряженных батареях составляет 50 км.

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