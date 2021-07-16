Иркутск, 8 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Иркутская область входит в десятку субъектов России по протяженности автодорог, это более 30 тысяч километров. Из 12 тысяч километров региональных дорог 8 тысяч километров имеет грунтовое и гравийное покрытие. Улучшать их состояние снизить аварийность региону помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и собственная ресурсная база (гравий, щебень и песок). Кроме того, строятся новые асфальтобетонные заводы.

Правительство Иркутской области Дорога в Иркутской области

Благодаря этому в сезоне 2 022, к примеру, удалось на40% выполнить устройство земляного полотна на строящемся участке трассы Р-258 «Байкал». Речь идет о двухполосном отрезке (км 26 — км 47) протяженностью 19 км, который не только выведет транзитный транспорт из населенных пунктов Чистые Ключи и Моты, но и за счет спрямления дороги станет более безопасным для участников движения.

На участке установят линию электроосвещения протяженностью 11 км и около 20 км бокового барьерного ограждения. Также для обеспечения безопасности построят тротуары, подземный пешеходный переход и установят две остановки общественного транспорта вблизи населенного пункта Моты. В целях снижения шума в п. Моты установят акустические экраны общей длиной 200 метров.

«Строительство нового 19-километрового участка автомобильной дороги Р-258 «Байкал» позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, увеличить пропускную способность, а также обойти два населенных пункта Чистые Ключи и Моты», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

Цитата с сайта irkroad.ru На строящемся участке трассы Р-258 «Байкал»

Основные материалы для проведения работ (гравий, щебень и песок) добывают на территории Приангарья, в основном — в карьерах, расположенных рядом с местом проведения работ. Все они лицензированы, имеют достаточное количество материала.

«Мы предполагали, что возможно будет удорожание работ на объектах, заложили на это деньги, но подрядчики, в соответствии с законодательством, обязаны обосновать это удорожание. Пока это представляет сложность, потому что в дорожном строительстве материалы все местные. На песчано-гравийную смесь, инертные материалы стоимость не повысилась, потому что там нет импортной составляющей. Для участия в каждом аукционе подают заявки пять-шесть компаний, существует экономия по торгам. Из этого я делаю вывод, что сметы достаточно качественно посчитаны, проекты будут реализованы», — пояснила руководитель областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Вона информировала о том, что установка асфальтобетонного завода началось на Ольхоне.

Какпояснил первый заместитель секретаря Иркутского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Александр Ведерников, качественные смеси местного производства, соответствующие ГОСТам, позволят улучшить качество дорожного покрытия и увеличить срок службы дорог в Иркутской области. Он также проинформировал, что уже с 2 022 года для дорожных работ планируют использовать смеси, которые будут производить на новом асфальтобетонном заводе в с. Ершовка Черемховского района. Сейчас выполняется монтаж оборудования. Запуск производства запланирован на осень 2 022 года. Кроме того, будет обновлен перечень действующих карьеров, что позволит составить оптимальную схему доставки грунта к местам проведения дорожных работ.

Сегодня, 8 июня, губернатор ПриангарьяИгорь Кобзев проверил, как обновляют дороги в Усолье-Сибирском. В этом городе сейчас идет ремонт сразу двух участков по улице Луначарского, где сосредоточены образовательные учреждения: несколько школ и детских садов.

Часть работ уже выполнена: расширена проезжая часть, установлен бортовой камень, заасфальтирован пешеходный тротуар.

«В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют не только главные артерии города, но и небольшие участки дорог с высокой интенсивностью движения. На участках по улице Луначарского важно обеспечить безопасное движение и минимизировать пробки», — подчеркнул глава Приангарья.

Дорожникам предстоят работы по укладке дорожного полотна с расширением проезжей части, установке пешеходного ограждения, дорожных знаков, а также нанесению дорожной разметки. Планируется, что ремонт завершится в сентябре этого года. Всего в рамках нацпроекта в 2 022 году в Усолье-Сибирском отремонтируют три участка автодорог, ещё на двух участках начнется капитальный ремонт с завершением работ в 2 023 году.

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» делает дороги страны более комфортными и безопасными. Всего за 2 022 год на территории Иркутской области запланировано к реализации 90 объектов, в их числе 48 — на автомобильных дорогах регионального значения, 42 — на дорогах местного значения. 77 объектов запланировано к вводу.