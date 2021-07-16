Эр-Рияд, 16 июля 2021, 15:19 — REGNUM Паломничество совершат 327 граждан Индонезии, долгое время проживавших в Саудовской Аравии, сообщает CNN Indonesia.
Cотни граждан Индонезии уже давно проживают в Саудовской Аравии.
Во время паломничества граждане Индонезии должны продолжать соблюдать протоколы здравоохранения.
Граждане Индонезии, которые примут участие в паломничестве, также должны пройти полную вакцинацию против коронавируса.
Ранее 263 гражданина Малайзии, долгое время проживавшие в Саудовской Аравии, также получили разрешение от правительства Саудовской Аравии на совершение хаджа.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии начало раздавать бесплатные наборы с витаминами и лекарствами тем, кто находится на самоизоляции.
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