Эр-Рияд, 16 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Паломничество совершат 327 граждан Индонезии, долгое время проживавших в Саудовской Аравии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Uda Fiqur Мусульмане в масках во время молитвы. Индонезия

Cотни граждан Индонезии уже давно проживают в Саудовской Аравии.

Во время паломничества граждане Индонезии должны продолжать соблюдать протоколы здравоохранения.

Граждане Индонезии, которые примут участие в паломничестве, также должны пройти полную вакцинацию против коронавируса.

Ранее 263 гражданина Малайзии, долгое время проживавшие в Саудовской Аравии, также получили разрешение от правительства Саудовской Аравии на совершение хаджа.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии начало раздавать бесплатные наборы с витаминами и лекарствами тем, кто находится на самоизоляции.