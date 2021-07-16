Гражданам Индонезии в Саудовской Аравии разрешили совершить паломничество
Эр-Рияд, 16 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Паломничество совершат 327 граждан Индонезии, долгое время проживавших в Саудовской Аравии, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Uda Fiqur
Мусульмане в масках во время молитвы. Индонезия
Cотни граждан Индонезии уже давно проживают в Саудовской Аравии.
Во время паломничества граждане Индонезии должны продолжать соблюдать протоколы здравоохранения.
Граждане Индонезии, которые примут участие в паломничестве, также должны пройти полную вакцинацию против коронавируса.
Ранее 263 гражданина Малайзии, долгое время проживавшие в Саудовской Аравии, также получили разрешение от правительства Саудовской Аравии на совершение хаджа.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии начало раздавать бесплатные наборы с витаминами и лекарствами тем, кто находится на самоизоляции.