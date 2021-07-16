Сеул, , 15:22 — REGNUM Замглавы министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пак Чжин Гю провёл 16 июля в Сеуле встречу с кенийской коллегой Бетти Майна, с которой обсудил широкий круг вопросов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Южная Корея

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили пути расширения промышленного сотрудничества, а также расширения торговли и инвестиций.

Представитель Южной Кореи также сообщил о намерении ряда компаний в сфере потребительских товаров и здоровья выйти на рынок Кении.

Известно, что в 2020 году товарооборот между Южной Кореей и Кенией составил 257 млн, что на 32% больше, чем в 2019 году.