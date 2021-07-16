Посёлок городского типа Горноуральский, Свердловская область, 16 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В посёлке Горноуральский (Свердловская область, под Нижним Тагилом) произошёл разлив нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе уральского управления Росприроднадзора.

Росприроднадзор Разлив нефтепродуктов в Горноуральском

«В ходе надзорных мероприятий зафиксирован разлив нефтепродуктов, выходящий за пределы бетонного ограждения резервуаров в лесной массив», — сообщили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, произошла разгерметизация трёх резервуаров для нефтепродуктов. Устанавливается хозяин резервуаров, ему грозит ответственность по КоАП.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Норильске случился крупный разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации одного из резервных резервуаров.