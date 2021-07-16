Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Сотрудник комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве после того, как получил более 2,1 млн рублей через женщину-посредника от представителя коммерческой фирмы. Об этом 16 июля официально сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Как сообщалось, 15 июля сотрудники экономической полиции Петербурга изобличили в получении взятки 33-летнего ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения комздрава Александра Ш. По версии следствия, он получил от представителя коммерческой организации, через женщину-посредника, не менее 2 млн 157 тыс. 746 рублей, за оказание воздействия по проведению конкурса на право заключения госконтракта и последующего осуществления работ по энергосервису.

Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

В отношении 33-летней женщины-посредника дело возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

«Подозреваемый мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в полиции.