* запрещённая в России организация

Ташкент, , 15:17 — REGNUM Ситуацию в Афганистане невозможно урегулировать без достижения «регионального консенсуса». Об этом в ходе международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте 16 июля заявил президент исламской республики Ашраф Гани.

Ашраф Гани U.S. Department of State

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Он подчеркнул, что война и нестабильность в Афганистане оказывают огромное влияние на весь регион. В этой связи Гани от имени правительства Афганистана призвал радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к сотрудничеству ради установления мира в стране.

«Мы призываем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничать с правительством Афганистана для того, чтобы соответствующим образом решить вопросы и снять угрозу [войны]», — цитирует ТАСС заявление Гани.

Вместе с тем он указал на готовность афганского правительства «лицом к лицу столкнуться» с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал условие для трёхмесячного прекращения огня. Так, по его словам, перемирие наступит в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключённых, а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исключат из черного списка ООН.