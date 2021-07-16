Пермь, 16 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Пермском крае в ночь на 17 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия из-за которых объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует министерство территориальной безопасности региона.

Дождь

В отдельных районах края ожидается сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, ливневые дожди с грозами прогнозируются во многих районах, за исключением крайнего востока и севера Прикамья. Локально может выпасть до 20−30 мм осадков.

Главам органов местного самоуправления направлены рекомендации о проведении комплекса мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и происшествий на объектах жизнеобеспечения, строительства и ЖКХ, электроснабжения, связи и дорожной сети. Гражданам следует быть внимательными, держаться на безопасном расстоянии от деревьев и рекламных конструкций.