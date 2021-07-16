Комиссия Госдумы предложила Бурнашову извиниться за оскорбления
Москва, 16 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по вопросам этики предложила депутату Алексею Бурнашову («Единая Россия») принести извинения тем, кого парламентарий оскорбил.
«Комиссия вынесла решение указать депутату Алексею Бурнашову на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения», — сообщает сайт нижней палаты парламента.
Решение принято в связи с обращением гражданина А.И.Абдуллаева изучила видеоматериал в отношении депутата Госдумы Бурнашова и установила факт нарушения им правил депутатской этики.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова («Единая Россия») задержали с признаками опьянения за рулем автомобиля, депутат находился за рулем своей машины и вел себя агрессивно в отношении сотрудников ДПС.