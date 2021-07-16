Москва, 16 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по вопросам этики предложила депутату Алексею Бурнашову («Единая Россия») принести извинения тем, кого парламентарий оскорбил.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

«Комиссия вынесла решение указать депутату Алексею Бурнашову на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения», — сообщает сайт нижней палаты парламента.

Решение принято в связи с обращением гражданина А.И.Абдуллаева изучила видеоматериал в отношении депутата Госдумы Бурнашова и установила факт нарушения им правил депутатской этики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова («Единая Россия») задержали с признаками опьянения за рулем автомобиля, депутат находился за рулем своей машины и вел себя агрессивно в отношении сотрудников ДПС.